Bimbo morto per meningite, indaga la Procura

Un fascicolo conoscitivo, senza indagati né reati, è stato aperto dalla Procura della Repubblica in merito alla morte improvvisa del bimbo di due anni, deceduto l'altra sera al Maggiore di Bologna dopo una infezione da meningococco.

Il bimbo era stato preso in carico la mattina di venerdì ma i primi esami avevano diagnosticato una influenza, cosa consueta in questo periodo. I serata però i genitori si sono presentati di nuovo al Pronto soccorso e questa volta il piccolo aveva la febbre molto alta. Il quadro clinico è presto peggiorato e il bimbo mostrava i segni di una infezione in atto. Nonostante le cure e il ricovero in Rianimazione, il bambino è poi deceduto mentre gli esami confermavano la meningite contratta, che nel tipo 'B' -fa sapere l'Ausl- ha esito fatale "in elevata percentuale".