Budrio: esonda l'Idice, evacuate centinaia di persone

Come nel peggio delle previsioni a Budrio l'Idice è esondato, ed è in corso l'evacuazione di tutta la zona in via Viazza destra. Il Comune ha immediatamente allestito un centro di raccolta per i residenti, all'interno del Palazzetto dello Sport.

Oltre duecento le famiglie che da circa un'ora hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, mentre le autorità stanno costantemente monitorando la situazione.

Il sindaco Maurizio Mazzanti

Presente sul posto e diramata l'allerta il sindaco Maurizio Mazzanti ha lanciato un allarme anche sui social per avvisare tutti i cittadini: "A tutti i residenti - si legge - si allontanino e si rechino se non hanno altre destinazioni al centro di raccolta al Palazzetto dello sport di Budrio.

Per emergenze telefonare 051 6928232".

Presente anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini e l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo.