Capodanno in piazza Maggiore: Bologna festeggia l'arrivo del 2019

Circa 10mila persone hanno festeggiato questa notte l'arrivo del 2019 sul Crescentone di Piazza Maggiore, con prima il rogo del vecchione e poi il DJset del Collettivo Musicalista Petroniano fino alle ore 1:30 del mattino, per poi raggiungere una delle tante serate organizzate in città.

Sulla base di un primo riscontro tutto dovrebbe essersi svolto regolarmente, con le forze dell'ordine distribuite sui due accessi alla Piazza per filtrare gli ingressi e la vigilanza impegnata a staccare i biglietti fino alla quota limite delle 10mila persone. In tanti infatti hanno atteso invano fuori dal perimetro della piazza, festaggiando comunque l'arrivo del nuovo anno dentro la 'T' e a tiro di smartphone dal 'vecchione' 2018 che ha iniziato a bruciare poco dopo mezzanotte.

Se dentro la piazza i controlli erano stringenti riguardo a vetro, lattine e sparay al peperoncino, nelle vie adiacenti i provvedimenti del comune non hanno sortito l'effetto deterrente e molti si sono portati il brindisi da casa, lasciando inevitabilmente il vetro in strada. L'ordinanza anti 'botti' di Capodanno invece ha avuto effetti nel centro storico, ma non in periferia, con le persone che sono comunque uscite in strada, scoppiando fuochi e mortaretti allo scoccare della mezzanotte.