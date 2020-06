Carabiniere investito dai ladri: le immagini dei malviventi in azione | VIDEO

Hanno portato a termine il classico furto con spaccata, e poi sono schizzati via alla volta del Bolognese. E' caccia a una banda di quattro persone, resasi responsabile questa notte del ferimento di un carabiniere durante la rocambolesca fuga.

Le immagini riprese dalla telecamere di sorveglianza fanno riferimento a un bar-tabaccheria di Fusignano, nel ravennate. Sono gli attimi precedenti alla corsa del gruppo di banditi a bordo di una Alfa 156, ritrovata poi bruciata in un sottopasso della A14 di Bologna, in via Rivani.

E' stato a Mordano, nell'imolese, che i banditi si sono imbattuti in un posto di blocco organizzato dai carabinieri, che nel mentre erano già stati allertati della presenza di un veicolo simile nelle campagna tra Emilia e Romagna. Un appuntato scelto del Radiomobile di Imola ha fatto cenno di fermarsi all'auto, che ha inizialmente frenato per poi ripartire bruscamente, travolgendo il militare.

Ora il carabiniere, 48 anni, è ferito in maniera grave ma non in pericolo di vita ed è in osservazione al Maggiore di Bologna.