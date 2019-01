14 furti subiti: "Stavolta danni per 20mila euro" - VIDEO

Due scale. Una per salire sul tetto e un'altra per calarsi nel bar. Così l'altra notte tre ladri, questo il numero presunto, sono riusciti a derubare il bar del SassoMet, il centro servizi per auto e distributore di metano di Casalecchio.

"Conoscevano bene i dettagli, -racconta Bizzini- sono quasi certo sia la stess banda che due settimane fa ci ha fatto il regalino di natale caricandosi due slot machine e spaccandoci la vetrina. Quella di aspettarli armati era una provocazione -continua- ma dal 2007 a oggi contiamo 14 furti: in media più di uno all'anno".