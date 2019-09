Castel Maggiore: Esercito e cittadini di corsa all'alba

Esercito e cittadini si sono allenati insieme. La manifestazione podistica denominata “CORRI E 6.00 CON L’ESERCITO” è stata promossa dal Comando Forze Operative Terrestri di Supporto in Verona e organizzata dal Reggimento Genio Ferrovieri con la collaborazione del Gruppo podistico della Polisportiva Progresso.

L’evento, aperto a tutti, ha avuto un ottimo successo, con una buona partecipazione da parte della popolazione civile che ha visto la presenza anche del primo cittadino di Castel Maggiore, Belinda Gottardi..

Per venire incontro ad ogni grado di allenamento si sono organizzati diversi circuiti cittadini di distanza variabile.

La manifestazione è iniziata alle ore 6.00 con la deposizione di una corona ai caduti ed ha avuto termine presso la Piazza d’Armi della Caserma Montezemolo, con il ringraziamento da parte del Comandante per la realizzazione di questo evento che, oltre a soddisfare lo spirito sportivo dei partecipanti, ha promosso sul territorio, l’immagine dell’Esercito.

L’ iniziativa si è svolta per la prima volta e contemporaneamente in 27 città italiane, da Bolzano a Palermo, sedi dei comandi dipendenti dalle Forze Operative Terrestri di Supporto, in collaborazione con Enti locali e associazioni sportive e ha visto la partecipazione di circa 10.000 tra militari e civili.

Per dare il via ideale all’attività in tutte le suddette città, è stato esploso un colpo a salve di cannone al Comando Artiglieria di Bracciano.

La pratica sportiva, costituisce la base sulla quale condurre l’addestramento militare che consente alle Unità dell’Esercito di essere sempre pronte ad intervenire sul territorio nazionale e all’estero per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e del Paese.