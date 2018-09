Minimarket di via Canonica, scattano i sigilli della Questura: chiuso per 10 giorni

Chiuso per dieci giorni un negozio di generi alimentari di via Canonica, nell'ex Ghetto Ebraico. Il Questore di Bologna ha infatti disposto la sospensione dell’attività dell’esercizio "Nusrat Minimarket" con un provvedimento datato 12 settembre 2018 emanato a seguito dell’accertato mancato rispetto, in almeno tre occasioni, dell’ordinanza sindacale PGN.327427/2018 con la quale il Sindaco di Bologna ha ordinato la chiusura del pubblico esercizio a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.

Il provvedimento è stato notificato da personale della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della locale Questura. A Malalbergo invece i sigilli (sempre per 10 giorni) sono stati messi al Bar Centrale: il provvedimento è scattato perchè il locale è risultato essere pericoloso per l'ordine pubblico.