FOTONOTIZIA| Torna il cinema in Piazza Maggiore, lavori al via

"Primi lavori per l'allestimento del Cinema in piazza Maggiore. Evviva!". Esulta il sindaco Virginio Merola che ringrazia la Cineteca e l'assessorato alla Cultura: "Anche in questo anno particolare non rinunciamo al cinema più bello del mondo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.