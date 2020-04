Coronavirus, nato al Maggiore bimbo da mamma contagiata: è negativo al covid

E' nato sabato 28 marzo alla Maternità dell’Ospedale Maggiore il primo bimbo da donna positiva, risultato negativo al COVID-19. Si tratta del primo neonato nell'area bolognese, partorito da mamma contagiata.

Gravidanza e parto in emergenza coronavirus sono caratterizzati naturalmente da grossi timori: Partorire ai tempi del Coronavirus, tra timori e visite annullate: "Il periodo più bello della vita trasformato in angoscia"

„le donne incinta e le neomamme sono però seguite e attenzionate telefonicamente dai sanitari.

Nei giorni scorsi, Bologna Today aveva raccolto alcune testimonianze per capire cosa provano e come le donne vivono questo particolare: “E’ un insieme di cose, non poter uscire, non poter far vedere il bambino, sapere che qualsiasi cosa succeda al bimbo appena nato così come al primo non si può correre in ospedale è molto difficile. Sono situazioni che di certo non facilitano la vita a chi ha appena partorito, così come a chiunque”, ci avevano detto "finisco il termine a breve e ho tanta preoccupazione, ma i medici di riferimento sono straordinari perchè riescono a darmi conforto e sostengo. Quello che doveva essere il periodo più bello della mia vita si è trasformato in angoscia. Spero solo che vada tutto bene, così dopo potrò godermi il mio primo bambino".

Anche a fine febbraio, nel piacentino una mamma poritiva aveva partorito un bimbo non infetto.

