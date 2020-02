Coronavirus, il sindaco mangia cinese: "Venite a pranzo, non c'è nessun pericolo" | VIDEO

L'iniziativa, organizzata da Confesercenti, è nata per combattere la psicosi da coronavirus che sta colpendo anche Bologna e che ha delle ripercussioni sui ristoratori cinesi e asiatici.

"Invito tutti a seguire le informazioni e a non perdersi nei tanti rivoli di Facebook – afferma il sindaco – perché questa volta davvero non scherziamo: la competenza scientifica è il nostro punto di riferimento. Il che non vuol dire escludere in modo non dimostrato e infondato la ristorazione cinese: il virus non si trasmette con il cibo, non c'è alcun pericolo".

Tra turismo e fiere, le ricadute economiche del coronavirus su Bologna sono già prevedibili, primo tra tutti il Festival dell'Oriente, annullato dopo che la tappa milanese ha fatto registrare un dimezzamento dei visitatori.

Solo a Bologna e provincia, bar e ristoranti gestiti da cinesi sono circa 400 e le ripercussioni si fanno già sentire: "Parliamo in alcuni casi anche del 50% di cali della clientela – afferma Luca Qiu, imprenditore cinese, ceo di Value China – ma è un calo ingiustificato innanzitutto perché le reti di fornitura dei ristoranti cinesi sono le stesse di quelle dei ristoranti italiani".

"È già una buona notizia che sia stato isolato il virus – continua Merola – i tempi della scoperta di un vaccino speriamo che siano accelerati il più possibile. A questo si aggiunge il fatto che abbiamo conseguenze per la caduta della produzione cinese sull'export del petrolio, che sta già scombinando i giochi a livello mondiale. Quindi l'augurio è che si trovi al più presto il vaccino e soprattutto che ci sia un'informazione tempestiva e coordinata attraverso l'Oms".