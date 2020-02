Coronavirus, un giro tra negozi e ristoranti cinesi. Una studentessa: "A volte mi chiamano come il virus" | VIDEO

Liu vive a Bologna da due anni e studia Medicina all'Alma Mater e in questi giorni, racconta, le è capitato di essere derisa perché cinese. "Mi chiamano coronavirus, ma io non sono un virus, sono qui, non vado in Cina da quattro mesi e mi dispiace sentire queste cose. Inoltre, aggiunge, il virus non si trasmette attraverso il cibo".

Chao Zeng, che dagli amici italiani si fa chiamare Federico, invece lavora come chef nel ristorante 'Amole' di via Malcontenti. "Da quanto tempo non torno in Cina? Cinque anni – ci dice – ma devo dire che non mi sento discriminato. Non c'entra niente il cibo, non c'entrano niente i ristoranti cinesi. Chissà, magari può succedere che un italiano porti il virus dalla Cina, ci sono tante possibilità. Poi nel nostro locale, appena aperto, c'è una bella atmosfera: siamo quattro soci, due italiani e due cinesi, quindi da noi vengono a mangiare tanti amici, amici di amici, non abbiamo nessuna paura".

Secondo una commerciante di via Monte Grappa, invece, è tutta una questione di discriminazioni e razzismo: "Abbiamo meno clienti perché ci sono alcune persone che pensano si possa trasmettere il virus soltanto perché si è cinesi: il mio capo è cinese e pensano che lui abbia il virus".