Coronavirus, la situazione nelle residenze Asp: "Purtroppo altre notizie di decessi"

86 ospiti, 53 in isolamento nella struttura e 33 ricoverati in ospedale. Non cambia la situazione alla residenza per anziani dell'Asp di via di Saliceto, da tempo alle prese con l'epidemia da coronavirus dentro le mura della struttura.

Non è noto il numero di decessi, ma il comunicato di Asp ammette che "anche nella scorsa settimana dagli ospedali cittadini o direttamente dai familiari è purtroppo giunta notizia del decesso di nostri ospiti ricoverati presso le strutture sanitarie".

“Le preoccupazioni sono esclusivamente di tipo sanitario dal momento che l’operatività della struttura è garantita. Continua e permane quindi la strettissima collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica e la Task Force di Ausl.” Questa la posizione di Rosanna Favato, Amministratrice Unica di ASP Città di Bologna, a commento dei dati di questa settimana.

La struttura, che conta un totale di circa 150 persone, al momento rimane quindi osservata speciale. Quanto alle altre residenze gestite dall'agenzia del comune, è confermata la situazione dei nuclei di Via Roma e del Centro Lercaro dove non sono presenti casi di positività. Invariati i numeri di Via Albertoni dove, a fronte di 58 posti, rimangono 8 i casi di isolamento prossimi alla scadenza del periodo di osservazione.