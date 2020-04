Coronavirus, Zuppi celebra messa nella chiesa del Santo Sepolcro

Messe senza fedeli, ma trasmesse in streaming. E' questo "l'altro modo" per continuare a "santificare le feste", pur costretti a rimanere a casa per far fronte all'emergenza coronavirus.

Domenica 19 alle ore 10.30 l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi dirà messa nella Basilica di Santo Stefano, all'interno della chiesa del Santo Sepolcro. La celebrazione verrà trasmessa in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi, sul canale YouTube e la pagina Facebook di 12Porte, oltre che su altri canali tv.

L’Arcivescovo, inoltre, continua a celebrare la Messa feriale ogni mattina alle 7.30 nella Cripta della Cattedrale, anche in questo caso è possibile seguire in streaming.

Da lunedì 20 aprile la recita quotidiana del Rosario, per chiedere la fine della pandemia, sarà curata e guidata nelle singole Zone pastorali dell’Arcidiocesi e trasmessa in diretta streaming attraverso i canali social e gli orari programmati nelle varie Zone. Alle ore 19.00, a turno da una di queste, il Rosario sarà trasmesso in diretta streaming sul sito

della diocesi, sul canale YouTube e la pagina Facebook di 12Porte.