Corrente, il car sharing di Tper: da oggi 120 auto in strada

Da oggi sono in strada le prime 120 auto di Corrente, il car sharing di Tper con mezzi completamente elettrici: "La nostra offerta di mobilità condivisa è completa e sono molto fiducioso nell’innesco di un cambiamento culturale che porterà a considerare l’auto come un servizio e a sganciarla sempre più dal possesso, in particolare per gli spostamenti urbani - scrive il sindaco Virginio Merola nella newsletter settimanale - lo confermano anche i numeri che ha fornito Tper sull’interesse suscitato da quando è stato presentato il servizio di Corrente: ancora prima che la app fosse messa a disposizione sono state duemila le persone che si sono registrate al sito.

Sono Renault Zoe. Il servizio è gestito da Omnibus, la consortile diretta e coordinata da Tper che raggruppa anche i vettori Cosepuri e Saca.

Tramite una app il cliente selezionerà l'auto più vicina sulla mappa, rispetto alla posizione o a un indirizzo di interesse. La prenotazione potrà essere effettuata anche 'On demand', ovvero sarà possibile bloccare la macchina con anticipo (non troppo).

I veicoli si troveranno su aree pubbliche o in parcheggi dedicati e alle auto di 'Corrente' sarà consentito l'accesso nelle Ztl del Comune di Bologna, a eccezione delle aree pedonali; inoltre potranno sostare gratuitamente negli stalli a pagamento e circolare lungo le corsie preferenziali.

Le auto di Corrente si affiancano al car sharing Enjoy, partito a fine settembre.