Si finge corriere al controllo anti-covid, ma risulta in malattia dal lavoro

Non solo ha finto di essere un corriere espresso, ma dal controllo è poi risultato in malattia dal suo posto di lavoro. Non è andata bene per un automobilista 32enne di san Giovanni in Persiceto.

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Bolognese (BO) hanno denunciato il soggetto per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri e truffa ai danni dell’Inps. E’ successo alle ore 10:20 di mercoledì, quando l'uomo, cittadino di nazionalità straniera, è stato identificato mentre si trovava al volante di una Fiat Bravo, durante un posto di controllo alla circolazione stradale che i militari stavano effettuando sulla Strada Provinciale “255” a Sant’Agata Bolognese (BO).

Al momento del controllo, l’automobilista riferiva di essere un corriere per conto di una nota azienda italiana specializzata nel settore delle spedizioni espresse e di avere fretta perché lo spostamento era dovuto alla necessità di consegnare un pacco urgente. Le verifiche avviate dai militari per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese al momento del controllo, hanno rilevato che l’uomo, non solo aveva mentito sulla dipendenza lavorativa per l’azienda menzionata nella dichiarazione, ma risultava in malattia dal 27 marzo scorso. Oltre alla denuncia, il “corriere” è stato sanzionato di 373 euro per non aver rispettato la normativa legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19.