Regali e offerte di denaro al giudice: imprenditore dei salumi nei guai

Coinvolgono circa 13 persone le indagini che si sono chiuse in merito a un presunto giro di consulenze, fornite a vario titolo da un giudice tributario, in merito a ricorsi pendenti davanti alla Commissione tributaria regionale. Gli atti di fine indagine, che di solito preludono alla richiesta di rinvio a giudizio, sono state notificate dalla Procura ai diretti interessati.

Al centro dell'ipotesi investigativa de Pm Morena Plazzi sta un giudice tributario 74enne, e il suo rapporto con un noto imprenditore del settore carni del modenense. In pratica, questa la contestazione degli inquirenti, si sarebbero consumati degli eventi corruttivi tra la primavera e l'estate del 2016: denaro, ma anche salumi stagionati, in cambio di informazioni riservate e sensibili, per meglio 'gestire' la pratica pendente presso la commissione tributaria.

Scambi consulenze-denaro sono nel dossier del magistrato anche in merito ad altri casi, sempre coinvolgenti persone del mondo imprenditoriale in lite con il fisco e disposte a pagare per avere qualche 'asso nella manica' da far pesare nei contenziosi. Al vaglio dei finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria anche la posizione di due impiegati della agenzia delle Entrate, un 60enne e un 63enne, che avrebbero effettuato degli accessi abusivi al sistema informatico interno per cercare dettagli sulle posizioni fiscali di oltre 50 contribuenti.