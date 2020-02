VIDEO| Ladro seriale arrestato per furti in centro: le indagini della Squadra Mobile

La Squadra mobile ha portato in carcere un 53enne bolognese, disoccupato, ritenuto responsabile di tre furti consumati e uno tentato, tutti nel pieno centro di Bologna. A essere presi di mira sono stati una farmacia di via Orefici, il locale “Hamerica’s” di via Santo Stefano, il bar Cocoa di via Altabella e il parcheggio interno di Palazzo Pepoli Campogrande di via Castiglione.

Gli inquirenti hanno letteralmente seguito il 53enne attraverso i filmati delle telecamere esterne, partendo da via Santo Stefano, passando per via Castiglione fino ad arrivare al Quadrilatero.