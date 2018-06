Furto in osteria, rubata la borsa di 'Nonna Aurora': dentro, i ricordi del figlio scomparso

"Non voglio indietro i soldi, ma ridatemi i ricordi di mio figlio". Ha i toni di un brutto scherzo del destino il furto consumatosi ieri sera mentre la signora Aurora, titolare della conosciuta omonima osteria, si apprestava ad aprire la saracinesca.

Rubata infatti è finita la borsa della signora, appoggiata su un tavolo all'interno del locale e poi sparita mentre la donna era impegnata ad aprire le saracinesce del locale che affaccia sulle vie Fioravanti e Tibaldi.

Un furto reso ancora più pesante, poiché dentro la borsa la signora cutodiva i ricordi del figlio, Massimiliano Franchini, conosciutissimo ristoratore scomparso a 46 anni nel febbraio del 2017 per un malore. Di qui lo strazio per la donna, che ha promosso un appello per riavere almeno quello che custodiva vicino a se da quando suo figlio se ne andò, ovvero i suoi documenti. Chiunque possa avere informazioni sul ritrovamento o sul rinvenimento, puoò contattare lo 051357919.