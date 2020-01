Imola, giubbotto mimetico e fucile d'assalto semina panico al parco: minore nei guai

Si aggirava all'interno di un parco pubblico vestito con un giubbotto mimetico e armato di un fucile d’assalto. Lo "strano" soggetto ha tenuto impegnate ieri pomeriggio sei pattuglie delle Forze di polizia di Imola, tra cui i Carabinieri. Le ricerche sono terminate, quando i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Casalfiumanese, hanno individuato l’autore del gesto, un minorenne incensurato trovato all’interno di un appartamento nelle vicinanze del parco da dove era scattato l’allarme.

Il ragazzo ha ammesso che si tratta di un passatempo e si è scusato per aver procurato il panico. L’indumento mimetico, simile a un giubbotto antiproiettile, e il fucile d’assalto sono stati sequestrati. L'arma, molto simile all’originale, è la riproduzione fedele di un modello in uso alle Forze Armate, spara colpi di plastica ed è stato prodotto per l’attività sportiva del “Softair”.