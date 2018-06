Incidente mortale tra Suv e scooter, Monte San Pietro piange Mirco Ricci

Era conosciuto negli ambienti del videomaking professionale Mirco Ricci, il 46enne morto l'altra sera in seguito a un violento incidente stradale, lungo la via Landa, a Monte San Pietro. Ricci, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, stava probabilmente rincasando quando è avvenuto il tragico schianto. Il cordoglio per il 46enne, impegnato nel lavoro nella realizzazione di video aziendali professionali, si è diffuso sui social network, e la notizia ha cominciato a circolare nei paesi limitrofi. Ricci nutriva una certa passione per le moto ma di recente aveva acquistato uno scooter, molto più pratico per gli spostamenti in città. Ancora in corso di ricostruzione le dinamiche dell'incidente: un ruolo potrebbe averlo avuto l'asfalto, reso scivoloso dalle recenti piogge torrenziali degli ultimi giorni.