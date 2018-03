Incidente in via Marconi, scontro bus/bici portapizze

Ieri sera un incidente ha coinvolto un 'rider', un ciclo-fattorino, che stava consegnando delle pizze all'ora di cena in via Marconi. Lo scontro è avvenuto in via Marconi e ha visto coinvolti il ciclista e un autobus di linea Tper, da quanto si apprende fortunatamente il sinistro non ha avuto gravi conseguenze.

"Riders Union Bologna", gruppo bolognese di attivisti sociali del delivery food, racconta sulla pagina Facebook l'evento, riportando l'attenzione sulla questione sicurezza dei lavoratori sollevata dalle nevicate delle scorse settimane: "Chi era a pedalare nelle strade del centro di Bologna s'è trovato davanti una scena da brividi: in via Marconi una bici devastata, cartoni di pizza sull'asfalto, il parabrezza di un autobus in frantumi. Non conosciamo la dinamica dell'incidente, ma una cosa dovrebbe essere chiara a tutti: non è più possibile mettere in pericolo la nostra vita per fare delle consegne! Ancora una volta un fattorino costretto a fare un lavoro che non prevede alcuna garanzia sulla sicurezza e la salute né la benché minima copertura assicurativa!".

"Di fronte all'ennesimo episodio vogliamo urgentemente garanzie dalle Istituzioni cittadine, dalle piattaforme e dai ristoranti: bisogna riconoscere il prima possibile a tutti i rider la copertura assicurativa obbligatoria e la fornitura dei dispositivi di sicurezza minimi per poter lavorare in un ambiente ad elevato rischio - continua il post - Rivendichiamo con ancora più forza tutto questo poiché il collega colpito lavorava per i locali, convenzionati in questo caso con Justeat, la quale impone ai primi contratti che minano la possibilità di garantire ai fattorini una minima condizione di sicurezza e assicurazione, e dunque negando la dignità. Le aziende che non rispettano queste norme non possono operare a Bologna!".