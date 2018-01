Incidente a Zola Predosa, investita dal camion rifiuti, grave 34enne

E' in rianimazione e in pericolo di vita la donna che ieri sera è rimasta gravemente ferita in seguito a un investimento ad opera di un camion per la raccolta dei rifiuti organici per conto di Hera.

E' successo in via Rigosa, al confine tra il comune di Bologna e quello di Zola Predosa, intorno alle 23 di ieri. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna. Il conducente, un 46enne, non ha riportato ferite, mentre lei, cittadina peruviana di 34 anni, è stata subito ricoverata all'ospedale Maggiore. Sulla dinamica del fatto indagano i militari. Non è stato un buongiorno per i pedoni: poche ore dopo è toccato a un 79enne essere investito da un mezzo in strada, a Malalbergo: per lui le ferite sono state fatali.