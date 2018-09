Islam Bologna, le cifre del culto a Bologna: 18 centri per 25mila fedeli

18 tra garages, scantinati ed ex magazzini, frequentati secondo una stima da 44mila fedeli nell'area metropolitana e 25mila sotto le Due Torri. Sono le cifre delle comunità islamiche di Bologna e provincia, diffuse oggi da Yassine Lafram, presidente e portavoce dell'Ucoii, l'unione delle comunità islamiche italiane.

Lafram, che oggi era ospite della commissione affari generali del Comune, una udienza conoscitiva sul futuro dell'area del centro islamico di via Pallavicini, ne ha approfittato per tracciare un minispaccato dei musulmani praticanti a Bologna.

"Siamo una comunità prevalentemente operaia, composta soprattutto da famiglie monoreddito che cercano di arrangiarsi con luoghi non adeguati urbanisticamente- spiega Lafram- anche se spiritualmente sì". Diciotto le sale di preghiera censite in città, sulle 1.251 che l'Ucoii calcola a livello nazionale. Ma le vere "moschee costruite mattone su mattone, cioè architettonicamente tali", sottolinea Lafram, sono solo cinque (due in Emilia-Romagna, a Ravenna e Forli').

Di qui il ragionamento di Lafram: "Vogliamo semplicemente luoghi dignitoso dove poter pregare. Speso ci si sente dire che ci raduniamo abusivamente nei piccoli garage. Poi quando proponiamo un luogo di culto ufficiale arrivano i veti".

E qui gli animi si scaldano tra Lafram e i banchi del centrodestra, i cui esponenti vengono accusati di calcare la mano quando si parla di moschea a Bologna. "Invece di fare le dirette Facebook fuori da via Pallavicini abbiate il coraggio di entrate, non vi mangia nessuno. Gli anziani del centro sociale lo fanno". Poi, l'affondo finale: "Sicuramente non siete razzisti, però lo sembrate per i ragionamenti che portate avanti". Parole "oltremodo offensive e fuoriluogo", si arrabbia Francesco Sassone (Fi).