Emergenza maltempo a Siena: Vigili del Fuoco di Bologna in aiuto

Oltre a far fronte all’emergenza causata dal maltempo che da ore imperversa sulla città e in gran parte della provincia, i Vigili del fuoco di Bologna sono partiti alla volta di Siena per far fronte ai gravi danni causati da pioggia e vento.

Una colonna mobile, composta da nove unità, si è messa in moto per dare aiuto ai colleghi toscani, impegnati in innumerevoli emergenze. Un vero e propria allarme maltempo che ha richiesto l’aiuto dei caschi rossi bolognesi, e dei loro specifici mezzi.

