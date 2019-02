Medicina, trovate 15 polpette "sospette": l'appello dei Carabinieri

15 polpette dal contenuto sospetto sono state trovate tra via Piave e via Giosuè Carducci, a Medicina, in una zona frequentata dai residenti e da chi porta a passeggio il proprio cane. I Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

L’abbandono di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte, non solo alle persone, ma anche agli animali è vietato, come stabilito dall’ordinanza 13 giugno 2016 del Ministero della Salute: “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.

Chiunque abbia notizie utili a rintracciare l’autore del gesto, può contattare i Carabinieri della Tenenza di Medicina, situati in via Aurelio Saffi 97 – Tel. 051/6971900.