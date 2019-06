Mercatone Uno, sit-in dei lavoratori davanti la Prefettura | VIDEO

Fischietti, cartelloni e slogan come "lasciateci lavorare". Parte così il presidio dei lavoratori del Mercatone Uno dichiarato in fallimento. che si aggiunge alle varie manifestazioni indette per la girnata odierna in tutta Italia, a cui partecipano sindacati e dipendenti.

A Bologna la mobilitazione, avviata alle ore 14 davanti alla Prefettura del capoluogo felsineo, è stata promossa da Filcams-Cgil Bologna e Imola, Fisascat-Cisl Area metropolitana e Uiltucs Emilia-Romagna. I manifestanti, che erano in forze nei punti-vendita di , Imola e San Giorgio di Piano, chiedono un intervento del governo per il rientro nell'amministrazione straordinaria e l'attivazione degli ammortizzatori sociali.

Intanto si studia stop tasse per i dipendenti

Anticipare il Tfr a lavoratori che sono senza stipendio e senza cassa integrazione; sospendere i mutui che i dipendenti hanno acceso "per evitare meccanismi di pignoramento". Intanto sono questi gli 'aiuti' che si sta cercando di concretizzare per i dipendenti di Mercatone Uno, ma a Bologna si sta ragionando anche di altro: con la Città metropolitana, ad esempio, "per sospendere tributi e tasse locali". Anche questa è una delle azioni, spiega Stefano Biosa della Filcams-Cgil di Bologna, che si sta cercando di mettere in piedi, "a 360 gradi per far si' che questa situazione complicata non diventi una tragedia ma soprattutto per per dare sollievo" a chi ne subisce le conseguenze, "in attesa che si muova qualcosa a livello nazionale". Un'attesa che però non può durare troppo a lungo, ribadisce Biosa parlando ad 'Aria pulita' su 7Gold: la situazione, già difficile, dei dipendenti "di giorno in giorno si aggrava e non abbiamo nessuna notizia ufficiale sulla retrocessione all'amministrazione straordinaria che accelererebbe la cassa integrazione straordinaria".

Ecco perchè ben venga, dice il sindacato, anche l'ipotesi dell'impiego del reddito di cittadinanza, ventilata dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Ma al tempo stesso va accelerato il "dialogo istituzionale". Infatti si è creato un "ingorgo istituzionale tra ministero, Tribunale di Milano e Tribunale di Bologna, perchè- spiega Biosa- ognuno ha un pezzo di competenze, ma le norme non permettono un dialogo subito, invece servirebbe che fosse il più fluido possibile perchè ogni giorno che passa i dipendenti sono senza stipendio e si allontana la possibilità di ripendere l'attività aziendale e un negozio chiuso è un negozio che non vale niente".

Nel frattempo furti nei negozi

Biosa conferma anche le notizie di furti ai danni di Mercatone nei vari negozi sparsi per l'Italia e chiusi. "Ci risulta. Abbiamo anche avuto comunicazione del curatore che le sedi sono abbandonate e lui non ha neanche le disponibilita' per pagare la guardiania...". Cosi' i punti vendita "sono presi di mira da furti". Ma anche se la merce fosse rimasta ci si potrebbe far poco: "Diventa asse del passivo aziendale, non e' neanche a disposizione dei clienti che la avevano acquistata", spiega il sindacalista della Filcams.