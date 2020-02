No alla violenza maschile contro le donne: one billion rising fa ballare Bologna | VIDEO

Un miliardo di donne in tutto il mondo subisce violenza almeno una volta nella vita. Ogni anno il 14 febbraio un miliardo di donne in tutto il mondo balla per dire no alla violenza maschile contro le donne, raccogliendo l'invito di Eve Ensler che per la prima volta, nel 2012, ha lanciato la campagna per porre fine allo stupro e alla violenza sessuale contro le donne.

Anche quest'anno One billion rising fa tappa a Bologna che balla per le donne che subiscono violenza in tutto il mondo e chiede tre cose: raddoppiare i fondi ai centri antiviolenza, sostegno economico alle donne e un fondo per l'assistenza legale.