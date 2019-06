All'Orto Botanico si rilascia il 'passaporto della salute'

La Casa della Salute partecipa alla festa dell’Orto Botanico, sabato 29 giugno. La giornata è organizzata da Unibo per raccogliere i fondi per la riqualificazione dell’orto botanico di Bologna.

Dalle 10 alle 20 presso lo stand gli operatori di Lepida saranno disponibili per attivare lo SPID per accedere al fascicolo sanitario elettronico.

Inoltre gli infermieri della Casa della Salute a chi vorrà faranno il passaporto della salute, un documento che attraverso la misurazioni di semplici parametri come peso, circonferenza vita, altezza e pressione attesta il lo stato di salute.

Se necessario sarà possibile fare una consulenza dietologica. E ancora chi vorrà potrà misurare il livello di monossido di carbonio presente nei polmoni e decidere magari di in iniziare un corso antifumo.

Per coinvolgere la comunità cittadina, è stata organizzata una Giornata per vivere i sapori, suoni e sensazioni dell'Orto: l'appuntamento è per sabato 29 giugno, dalle 10 alle 20, in Via Irnerio 42, e prevede per l'intera giornata visite guidate, dimostrazioni di sfoglia, degustazioni di tortelloni burro e salvia, tagliatelle alle ortiche con ragù bolognese, strichetti al prezzemolo e punti vendita di focaccia all’olio, pasta fresca, frutta e verdura organizzati dall’Associazione Sfogline e dell’Associazione Panificatori di Bologna, da Unione Cuochi Bolognesi e Federcarni da Fedagromercati e FIDA, dalla Federazione Erboristi Confcommercio Ascom Bologna.

Ci saranno, inoltre, le esibizioni dell’Orchestra Sensaspine - dalle ore 11.45 alle 17 che accompagneranno anche le lezioni di Anusara® yoga con Alessandra Pergreffi, insegnante certificata Anusara Yoga, alle 11 e alle 16, previa prenotazione, dalle 9,30 – 13,30 e 15 -18,30 a alessandra@pergreffi.com, cell. 346-8046907 (è richiesto un contributo di 10 euro per ogni lezione della durata di 1 ora che sarà accompagnata, nella fase di rilassamento, dalla musica dell’Orchestra Senzaspine). In esposizione ci sarà anche una Jeep Wrangler versione Rubicon Unlimited di CAR Bologna.

Tutto il ricavato della giornata contribuirà alla raccolta fondi per l’Orto Botanico.

Il progetto di riqualificazione

Partito lo scorso dicembre, il progetto di riqualificazione dell’Orto mira ad arricchire e rendere ancora più unico lo spazio verde all'interno delle mura di Bologna, migliorando i percorsi che conducono ai suoi tesori nascosti, presentando le più recenti scoperta della ricerca botanica e proponendo iniziative volte alla sensibilizzazione verso comportamenti sostenibili a beneficio dell’ambiente.

Il progetto vincitore, selezionato tra diverse proposte dal Comitato Scientifico, è quello presentato dallo Studio TaA SCA di Federico Scagliarini e Cristina Tartari, e prevede la riorganizzazione degli spazi verdi e la creazione di nuove aree tematiche dove verranno riallestite le collezioni esistenti secondo dei macro temi.

Una passeggiata sopraelevata sarà il nuovo asse organizzativo delle serre e degli spazi didattici all’aperto sul bordo esterno, che si concluderà in un padiglione polifunzionale progettato come raccoglitore per eventi, lezioni e conferenze, accessibile anche dall’esterno.

La passeggiata sopraelevata percorrerà tutta l’estensione dell’Orto, e sarà idealmente collegata alle antiche mura: questo permetterà di vedere dall’alto i Grandi Alberi e il Giardino delle Acque e di ammirare le collezioni di arbusti ed erbacee mediterranee.

Un altro percorso collegherà le collezioni storiche dell’Orto attraverso il Giardino dei Semplici, lo spazio rinnovato dell’antico nucleo aldrovandiano dedicato alle piante medicali. L’ingresso all’Orto, attraverso la Palazzina Bentivoglio, accoglierà anche un nuovo bookshop e la caffetteria.

Le tre fasi del progetto pianificate hanno un obiettivo economico ben preciso che, oltre al contributo primario dell'Alma Mater, potrà essere raggiunto grazie al sostegno dei donatori. E' stata presentata per l'occasione anche la nuova piattaforma di crowdfunding (https://www.ortobotanicobologna.it/) dove i sostenitori possono scegliere la propria ricompensa ed entrare a far parte della lista degli ambasciatori.

Inoltre chi donerà tramite la piattaforma di crowdfunding, potrà vedere il suo nome pubblicato e visibile all’interno dell’Orto perché sarà inciso su una foglia che comporrà un’installazione a forma di albero: di donazione in donazione, l'albero diventerà sempre più rigoglioso, grazie al contributo di tutti.