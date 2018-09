Inchiesta Antitrust sulla 'guerra del pane': la replica di Coop

In merito all'articolo sull'istruttoria Antitrust in merito auna presunta pratica sleale contro le imprese di panificazione coop Alleanza 3.0, in una nota, precisa quanto segue: "L'istruttoria dell'Antitrust è rivolta a diverse catene della grande distribuzione. Tra queste è citata anche Coop Italia, a cui a sua volta fanno riferimento oltre 90 cooperative (di cui 7 grandi) in tutta Italia. Non è quindi ancora possibile capire quali insegne siano effettivamente coinvolte nella vicenda".

Pertanto, spiega Coop, "in attesa che le autorità preposte facciano le verifiche sulla vicenda, Coop Alleanza 3.0 ha comunque ritenuto opportuno attivarsi per fare controlli in merito agli accordi con i propri fornitori di pane. I nostri fornitori di pane sono locali e lavorano con con noi da anni, a riprova delle buone relazioni in essere, e non è riscontrabile nei loro confronti alcun tipo di pratica vessatoria.

Dalle verifiche risulta anche che sono "diverse inoltre le modalità di gestione del pane invenduto: in alcuni casi gli accordi con i fornitori prevedono infatti il reso, in altri invece la Cooperativa provvede autonomamente allo smaltimento o dona i prodotti in solidarietà a realtà che operano in favore di soggetti in difficoltà".