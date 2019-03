Sciacallaggio ai semafori: "Chiedono soldi per salvare Patrick, è una truffa"

Sfruttano il dolore e una situazione di assoluta emergenza per raggranellare dei soldi truffando gli ignari donatori di passaggio. Lo fanno ai semafori tenendo in mano una locandina stampata in bianco e nero con la foto di Patrick, il ragazzo per cui la fidanzata Luciana insieme a tanti amici e parenti sta facendo un crowdfunding: solo una costosissima operazione negli USA infatti potrà salvargli la vita.

«La segnalazione mi è arrivata dalla zona via Emilia Ponente/prati di Caprara - spiega Luciana, scossa per la spregiudicatezza di questi individui senza scrupoli - dove un'amica ha incrociato uno di questi delinquenti e gli ha chiesto come potesse fare una cosa del genere, assolutamente non autorizzata e non legittima. Lui si è dileguato in un solo momento. Ho preso lo scooter e mi sono precipitata sui luoghi delle segnalazioni, ma non l'ho trovato. Questo non esclude che possano continuare a farlo».

Ricordiamo che l'unico modo per aiutare Patrick è fare una donazione sul sito gofundme (qui tutta la storia di Patrick e la modalità di raccolta fondi pro intervento) e che chiedere denaro per strada senza autorizzazioni è una cosa illegale. La fidanzata lo ribadisce: «Se li vedete per favore avvisate le forze dell'ordine, sono degli imbroglioni che sfruttano a loro vantaggio una situazione molto grave».