Piazza San Francesco, in troppi seduti vicino: la polizia disperde gli assembramenti | VIDEO

Con l'allentamento delle misure anti-covid comincia a registrarsi anche qualche momento di inosservanza alle regole di distanziamento. E' successo ieri sera in Piazza San Francesco, dove diverse volanti sono dovute intervenire per disperdere i vari gruppetti informali che si erano venuti a creare spontaneamente, complica anche la bella e calda giornata. Non si sono registrati momenti di particolare tensione, con le persone che sono rapidamente defluite alla vista dei lampeggianti.

Nello stesso pomeriggio era arrivato l'avvertimento del sindaco Virginio Merola: "Da parte nostra sorveglieremo ancora di più, in questo fine settimana, parti della città dove si può creare presenza eccessiva di persone e non tollereremo chi trasforma l’asporto nella mescita sul posto creando degli assembramenti. Di questo ho parlato stamattina con il comandante della Polizia Locale".