Città metropolitana: 3 milioni di euro per nuove piste ciclabili

Dopo i quasi 100 chilometri in cantiere grazie al Bando Periferie entro un anno partiranno cantieri per altri 3 milioni di euro grazie a un contributo della regione per aumentare la rete ciclistica di 135 chilometri.

Nel bolognese, a Medicina verrà completato il percorso ciclo-pedonale di collegamento del capoluogo con la frazione Villa Fontana: il progetto prevede una nuovo tratto ciclabile di 2,5 km che si collegherà agli altrettanti esistenti o in via di realizzazione fino a Ganzanigo, per un totale di 5 km di collegamento.

A Ozzano verrà completata la pista ciclopedonale di collegamento con il servizio ferroviario metropolitano e l'abitato di Ponte Rizzoli (per un totale di 3,15 km) e in Valsamoggia verrà completato il collegamento tra Bazzano e la Muffa. Verrà poi finanziato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova ciclovia Er19 fra Trebbo di Reno e San Vincenzo di Galliera, oltre a un sistema di interscambio bicicletta-sistema ferroviario a Bologna.

Obiettivo del finanziamento della Regione Emilia-Romagna è quello di incentivare l’utilizzo delle due ruote negli spostamenti quotidiani casa-lavoro e casa-scuola, arrivando al 20%, con una rete ciclabile che aumentando di anno in anno può contribuire così alla riduzione dell’inquinamento dell’aria e della congestione del traffico urbano, con indubbi benefici per la salute pubblica.