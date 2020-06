Nuovi padiglioni carcere, Polpen in protesta a Bologna

L'amministrazione penitenziaria avrebbe deciso di aprire nuovi padiglioni nelle carceri emiliano-romagnole, ma senza consultare i sindacati della Polizia Penitenziaria.

E poi l'ormai annoso problema del sovraffollamento, della carenza di personale fino alle strutture carcerarie in cattivo stato. I sindacati di Polizia penitenziaria ne hanno quindi di argomenti per protestare e lo hanno fatto questa mattina a Bologna, sotto la sede del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, in viale Vicini.

Presenti tutte le organizzazioni, Sappe, Osapp, Sinappe, Cgil, Cisl, Uil di categoria, Uspp e Cnpp, che hanno contestato la carenza di relazioni sindacali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'emergenza covid non ha fatto che peggiorare la situazione negli istituti penitenziari, dove il distanziamento sociale è pressoche impossibile. "Forse qualcuno ha dimenticato che il corpo di Polizia penitenziaria ha fatto due battaglie: abbiamo vissuto il Covid-19 ma soprattutto le tantissime rivolte negli istituti penitenziari, a Bologna a Modena sono stati distrutti dei reparti interi - protesta Antonio Fellone, segretario nazionale Sinappe - e oggi l'amministrazione ci convoca per proporci l'apertura di nuovi padiglioni. Signori miei, ci sono istituti distrutti. C'è Modena che ha tre-quattro padiglioni fuori uso e ci propongono nuovi padiglioni a Parma e in altri istituti".