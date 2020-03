Seconda rapina in tre giorni, ancora nel mirino la nota farmacia

Seconda rapina nel giro di tre giorni, e in piena emergenza coronavirus. E' una settimana di passione quella della storica farmacia San Giuseppe, già preda di un episodio di rapina la scorsa domenica, colpita nuovamente ieri, martedì 17, marzo in tarda mattinata. Le modalità -e anche presumibilmente l'autore- parrebbero essere le stesse, ma questa volta l'ammontare del gesto è stato un po' più elevato. un momento duro per il punto vendita di farmaceutici, alle prese anche con il lavoro per l'emergenza sanitaria in atto.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che un uomo, travisato, si sia presentato armato di una piccola lama e abbia minacciato l'addetto al bancone per poi prendere il denaro degli incassi e fuggire, il tutto alla presenza di qualche cliente. Nella rapina di domenica scorsa si parlò di un soggetto sulla cinquantina, travisato da una calzamaglia. Sul caso stava lavorando la polizia, anche visionando le immagini di alcune telecamere presenti in zona.