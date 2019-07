Rapina allo stadio Dall'Ara: pistola contro cassiere, via con il denaro di abbonamenti e concerto

I Carabinieri di Bologna Centro stanno indagando per risalire all'identità dei due uomini che ieri sera, intorno all'orario di chiusura, hanno commesso una rapina le casse dello stadio Renato Dall'Ara di via dello Sport. Tutto è accaduto ieri sera, in una manciata di minuti. Intorno alle 19:30 due persone sono comparse davanti al dipendente addetto alle casse, solo.

Approfittando della mancanza di occhi indiscreti uno dei due rapinatori ha estratto una pistola -non si sa se giocattolo o meno- e ha intimato all'addetto di consegnargli il denaro nelle casse. Denaro copioso, poiché in questi giorni sono in programma sia la campagna abbonamenti del Bologna Fc che il concerto di Ligabue. Asportato un equivalente tra i 10mile e i 20mila euro, i due, travisati, sono fuggiti a bordo di un veicolo a due ruote, probabilmente uno scooter. Qualche aiuto alle indagini potrebbe provenire dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona.