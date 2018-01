Ricatti sessuali online, decine i casi a Bologna

Prima si convince la vittima a uno scambio o ad atti sessuali davanti a un obiettivo -magari con l'auspicio di un incontro piccante- poi improvvisamente il messaggio con la richiesta di riscatto, pena la diffusione nel web delle immagini compromettenti.

A Bologna si contano ormai a decine le denunce per ricatti a sfondo sessuale via web: i fascicoli sono sul tavolo del procuratore aggiunto Valter Giovannini e recitano tutti più o meno lo stesso modus operandi. A essere bersagliati non sono solo uomini di mezza età che incappano in annunci provocanti online, ma tutte le fasce della popolazione, e per i motivi più disparati: ci possono essere i cosiddetti 'evergreen porn', filmati intimi di una coppia diffusi in rete da uno dei due amanti per fare male all'ex, oppure scatti rubati nelle chat di adolescenti per cyberbullizzare le vittime, infine le chat di incontri, dove un momento di libido a telecamera accesa può costare caro. .

Anche se non si cede. e si denuncia alle autorità il ricatto a sfondo sessuale, la strada potrebbe essere poi in salita: di solito i server che ospitano il materiale da sequestrare sono all'estero e i tempi di rogatoria difficilmente possono competere con la rapidità della diffusione in rete di immagini osé. Questo può portare anche a dei contraccolpi psicologici, come è successo ad un paio di ragazzi, vittime di ricatto sessuale.