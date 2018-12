Emergenza rifiuti, Bonaccini: 'Ancora da Roma? Si rivolgano ad altri'

Il governatore Stefano Bonaccini chiude le porte dell'Emilia-Romagna all'eventuale arrivo di rifiuti da Roma. "Si rivolgano pure ad altri", manda a dire il presidente della Regione via Facebook. "Proprio un anno fa, in questi giorni, l'amministrazione comunale di Roma, attraverso Ama- ricorda Bonaccini- chiese disponibilità alla Regione Emilia-Romagna ad accogliere rifiuti da Roma in emergenza".

In quell'occasione "accettammo, poste alcune condizioni su quantità e durata- continua Bonaccini- perché ci sembrava giusto tendere la mano per evitare che la Capitale andasse in emergenza rifiuti". Ma stavolta, la musica è un'altra: "Dopo aver dato la nostra disponibilità, venni per settimane insultato dal M5s- scrive il presidente- ed accusato di voler fare speculazione politica. Sembrava di essere su 'Scherzi a parte'. Adesso si rivolgano pure ad altri". (Pam/ Dire)