Malore in piscina, morto il 15enne ricoverato da giorni

E' morto sera il ragazzo di 15 anni che la settimana scorsa era stato recuperato, gravissimo, dal fondo di una piscina privata, durante una festa tra amici a San Giovanni in Persiceto. Il 15enne ha rischiato di annegare dopo essere stato colto, probabilmente, da un improvviso malore. Il giovane era stato subito soccorso, rianimato e trasportato in elicottero al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna dove era giunto in ospedale già in condizioni disperate. Dopo giorni di agonia è spirato ieri. Sul caso non si riscontrano ad ora rilievi penali.