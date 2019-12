Dagli aerei alla telefonia: tutti gli scioperi di gennaio 2020

Dopo le feste natalizie e con l'inizio del nuovo anno si fermeranno i lavoratori dei trasporti pubblici locali, del trasporto aereo e delle telecomunicazioni.

Il 7 gennaio si ferma per 24 ore il personale di Soc. Coop. Progetto Lavoro presso le biglietterie TPER di Bologna, aderente a Usb lavoro privato.

L’11 gennaio 2020 sciopero di 4 ore del personale viaggiante di Volotea aderente al sindacato Uiltrasporti.

Scioperi 14 gennaio 2020

Giornata calda quella del 14 gennaio: è stato indetto lo sciopero di 24 ore, dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta, Anpac, Anpav, per i lavoratori di Air Italy. Nello stesso giorno si asterranno dal lavoro, ma solo per 4 ore, i lavoratori di EasyJet aderenti alle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl. Sempre per 4 ore sciopereranno i lavoratori di Albastar, Ernest Airlines e Volotea di Uiltrasporti.

Stop di 4 ore, sempre il 14 gennaio, per i lavoratori della società Consulta negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino aderenti alle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl. Nello stesso giorno sciopereranno anche i dipendenti dell’Enav, con un’astensione dal lavoro di 8 ore a Roma per gli aderenti a Filt Cgil e di 24 ore per quelli di Ugl e Assivolo Quadri. Mentre Unica ha previsto 24 ore di sospensione assistenza ai sorvoli, con esclusione di quelli connessi ai voli garantiti. I disagi sono possibili.

Sciopero invece il 27 gennaio nel settore Tlc: scioperano per l'intero turno di lavoro i lavoratori di Wind Tre aderenti a Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom e Ugl. Inoltre, lo Snater ha deciso una protesta articolata a Telecom Italia alla fine del turno e con il blocco degli straordinari. Ricordiamo poi che dal 6 gennaio al 1 febbraio 2020 si asterranno dalle udienze civili e penali i giudici dell'Unione Nazionale Giudici di Pace, dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace e del Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace.