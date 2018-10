Sciopero 26 ottobre, lavoratori appalti Ferrovie domani in presidio

Il settore è stato colpito negli ultimi anni da una pesante crisi con effetti occupazionali negativi con responsabilità imputabili innanzitutto alle Società del Gruppo FSI che persistono nello “spezzatino” dei lotti di gara e nell'accettare di fatto ribassi eccessivi con conseguenti sprechi, inefficienze e perdita di posti di lavoro.

Sciopero 26 ottobre, le motivazioni

Tra i motivi alla base della mobilitazione - spiegano i lavoratori - "c'è l'affidamento dei lotti messi a gare con ribassi eccessivi; i cambi continui delle imprese alle quali vengono affidati i servizi; la mancata applicazione delle clausole sociali e occupazionali in palese violazione del dlgs 50/2016 e s.m.i e del Contratto di lavoro. Non solo, si protesta anche per "l'esaurimento degli ammortizzatori sociali introdotti dal D.L.148/15". E perchè - si lamenta - "E' sempre più frequente è l'utilizzo di lavoratori in part-time o addirittura applicazioni di contratto di lavoro diversi da quello del settore delle attività ferroviarie, oltre agli ormai cronici ritardi dei pagamenti degli stipendi a causa di “problemi” di imprese e consorzi."

Per i sindacati, "bisogna porre fine a questa degenerazione di sistema, a tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e per la tutela dei diritti."

Sciopero 26 ottobre, presidio a Bologna

Il 26 ottobre, in occasione dello sciopero nazionale, le OO.SS. Regionali di settore organizzano in Emilia Romagna un presidio dei lavoratori degli Appalti FS davanti alla Prefettura di Bologna dalle 10,00 alle 11,00.