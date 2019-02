Farmaci scaduti in sala operatoria, sequestro dei Nas

I Carabinieri del Nas di Bologna, a seguito di ispezione presso un poliambulatorio medico privato, hanno sequestrato penalmente 321 confezioni tra medicinali e dispositivi medici scaduti, dal valore complessivo di 10mila euro. Il titolare dell'ambulatorio è stato denunciato per commercio e somministrazione di farmaci guasti.

Nas anche negli ambulatori di provincia

Non è la prima volta che i Carabinieri entrano dentro ambulatori e cliniche private in provincia. La settimana scorsa era toccato di nuovo a una clinica di Pianoro ricevere le attenzionei del nucleo antisofisticazione dell'Arma: in quel caso sono stati apposti i sigilli a uno spazio dello studio medico.