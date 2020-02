Spunta una stella di David sulla porta di una famiglia di deportati

Una stella di David e una freccia che indica il cognome sul campanello di un ex insegnante, discendente di una famiglia sterminata nella Shoah. Dopo il caso della prvincia di Cuneo, dove su un portone era stato scritto ‘Juden hier’ (qui abita un ebreo), il "marchio" anche a Bologna. L'uomo ha sporto denuncia.

"È da condannare chi ha di nuovo aperto la nera stagione dei campanelli e dei portoni marchiati. Fermatevi! - ha scritto in una nota social l'assessore alla cultura Matteo Lepore - tutta la mia solidarietà all'insegnante. Atti come questo, di antisemitismo e discriminazione, ci ricordano che oggi, ancora di più, sta a tutti noi ricordare - e aggiunge - Bologna è una città inclusiva, accogliente, aperta. Bologna, soprattutto, è un città che non dimentica. Pochi giorni fa abbiamo corso in occasione della Giornata della Memoria per le vie della città, poche settimane fa abbiamo inaugurato le prime pietre d'inciampo con i nomi di alcuni nostri concittadini vittime della persecuzione fascista e nazista. Per ricordare e non ricadere in un passato di odio e discriminazione che non dobbiamo scordare".

"Possiamo ripartire dalle parole pronunciate da LilianaSegre durante il suo discorso al Parlamento europeo - continua Lepore - 'questo è un semplicissimo messaggio da nonna che vorrei lasciare ai miei futuri nipoti ideali: che siano in grado di fare la scelta della non indifferenza e con la loro responsabilità e la loro coscienza essere sempre quella farfalla gialla che vola sopra i fili spinati”.