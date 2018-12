Tassista e netturbino picchiati: solidarietà dai deputati della Lega

Solidarietà a confronti di Hendrik Atti, il tassista 40enne, ex candidato Lega Nord alle scorse amministrative "per la brutale aggressione subita la scorsa notte, da parte due magrebini e due italiani. Quanto accaduto al tassista, denota l’allarme sociale presente nelle grandi città – scrivono gli onorevoli del Carrocchio Carlo Piastra e Gianni Tonelli – è impensabile dover subire aggressioni mentre si sta lavorando, come nel caso del netturbino, ed è ancora più impensabile prendersi sprangate in testa solo perché si sta difendendo un cittadino in difficoltà".

Per i due parlamentari " Con il Decreto Sicurezza voluto dal Ministro dell’Interno e Vice Premier Matteo Salvini oltre a maggiori controlli, e a un inasprimento delle pene per chi commette reati di particolare allarme sociale, e la perdita del diritto alla

protezione interazionale, saranno garantite anche quelle libertà che, a oggi, sono represse ,dal timore che incutono nei cittadini coloro che pensano di poter continuare a delinquere indisturbati, magari con tanto di “motivazioni umanitarie".