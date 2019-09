Non si trovano casa in affitto, e gli studenti piantano le tende in piazza Maggiore

Tende piantate in piazza Maggiore, proprio davanti alla sede del Comune di Bologna. E' la protesta messa in scena nel pomeriggio odierno da un gruppo di studenti fuori sede, circa una quarantina. Il singolare sit-in è stato approntato in concomitanza della prima istruttoria pubblica sul disagio abitativo in programma oggi, in Sala Consiglio a Palazzo D'Accursio.

"Istruttoria pubblica richiesta e ottenuta anche grazie alle firme raccolte con Pensare Urbano", rivendica Roberta, la coordinatrice di Link Bologna - studenti indipendenti. I manifestanti esprimono forte "preoccupazione sull'emergenza abitativa in relazione agli studenti fuorisede che non riescono a trovare casa".

Tra i punti messi all'indice, il 'sistema Airbnb', del quale - secondo i manifestanti - si farebbe "abuso", pertanto chiedono a gran voce di "regolamentarlo, come avviene anche in altre città quali Barcellona e Parigi."