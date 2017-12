Via degli Andalò: vetri rotti e furti nelle auto, bloccato con la refurtiva

Vetri delle auto in frantumi, per poi rubare navigatori satellitari ma più spesso pochi spiccioli. E' stato catturato dalla Polizia un uomo, che questa notte è stato sorpreso mentre rovistava dentro una delle vetture parcheggiate nelle adiacenze di via Loderingo degli Andalò, in zona Castiglione.

E' stato un cittadino a dare l'allarme, intorno alle 3:20 di questa notte. Affacciandosi alla finestra dopo aver sentito dei rumori di un allarme risuonare, il residente avrebbe visto un uomo uscire dal mezzo, per poi allontanarsi in maniera spicciola. Chiamato il 113 e descritto sommariamente il soggetto, agli agenti arrivati sul posto è stato confermato lo scenario: quattro o cinque auto erano già state visitate dal ladro.

Il soggetto però non si era allontanato molto, e in una delle vie adiacenti, i poliziotti hanno trovato con le mani su un'altra auto un giovane con un zaino, all'interno del quale sono state rinvenuti degli oggetti. Identificato e perquisito, l'uomo è risultato essere un ragazzo italiano di 23 anni, di origini pugliesi, con diversi precedenti contro il patrimonio. Per lui è scattato l'arresto per tentato furto aggravato. Nei giorni scorsi, la zona era già stata oggetto di raid contro le auto a scopo di furto: una decina i veicoli conivolti.