Spacciano droga al parco in pieno giorno: in manette 22enne

Spaccio di droga al parco Galdofli di via Adnreini, zona San Donato, dove ieri mattina la Polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 22 anni. Il giovane, fermato assieme ad altri due complici dopo una segnalazione con l'App 'Youpol' è stato notato mentre dava disposizioni e si scambiava qualcosa con gli altri due, i quali si dedicavano a intercettare i clienti e a trattare con loro.

Sul posto sono giunte tre volanti dopo la segnalazione: quando sono arrivate al gruppo, tutti sono stati perquisiti.I due 'cavalli' non avevano niente addosso, ma comunque è scattata la denuncia. Addosso a quello considerato il 'capo' invece, gli agenti hanno trovato circa 400 euro e una modica quantità di cocaina: per il 22enne sono scattate le manette. Il grosso della droga è stato invece rinvenuto in un cespuglio poco distante. Tutti e tre risultano irregolari sul teritorio.