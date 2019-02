Arcoveggio, trovato morto con la gola squarciata: si indaga ancora

Un uomo di 83 anni, è stato trovato morto ieri pomeriggio nel cortile del palazzo in cui viveva alla moglie, al civico 48 di via dell'Arcoveggio. A provocare il decesso un profondo taglio alla gola.

Sul posto hanno lavorato fino a sera la Squadra mobile, la Scientifica e il pm di turno Michele Martorelli. Sebbene la pista dell'omicidio non sia stata del tutto accantonata, potrebbe trattarsi anche di un gesto volontario. Da quanto asi apprende, non sarebbero stati trovati biglietti, la Polizia sta analizzando documenti e carte trovati in casa per poter stabilire le cause della tragedia.