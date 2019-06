Maltempo e grandinata, colpito anche il teatro Duse: chiusa via Cartolerie

La forte grandinata che ha colpito sabato Bologna non ha risparimato neanche alcune finestre del teatro Duse. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 12 in via Cartolerie -chiusa al traffico nel tratto prospicente il teatro- per verificare la stabilità degli infissi e mettere in sicurezza alcune finestre, pesantemente danneggiate dal maltempo del weekend. Il Duse non è l'unico edificio di interesse bersagliato dai chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo. Già alcune scuole sono state chiuse per verifiche, oltre alle decine di automobili dei residenti danneggiate. L'intervento sta richiedendo divesre ore.

