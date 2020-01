Regionali, Berlusconi a Bologna: c'è anche Mihajlovic | VIDEO

C'era anche Sinisa Mihajlovic all'aperitivo elettorale di Forza Italia, all'hotel Majestic di via Indipendenza, dove oltre alla senatrice Anna Maria Bernini era presente anche Silvio Berlusconi. L'allenatore Rossoblu sembra quindi essere entrato in campagna elettorale dalla parte del centrodestra, dopo il suo endorsement a Lucia Borgonzoni.

Ma l'invitato speciale era proprio l'ex premier, che davanti alle telecamere e ai microfoni si intrattiene volentieri, mentre Sinisa rimane defilato e lontano dalla stampa. Berlusconi ha spaziato parlando della situazione attuale e delle prospettive per le imminenti elezioni.

Berlusconi a Bologna: "Di Maio? Dimissioni cambiano poco"

Sulle dimissioni di Luigi Di Maio "cambia poco, dal momento che hanno fallito per la loro incapacità e per il loro programma, basato sull'invidia sociale". Sull'indicazione di voto del mister Rossoblu Berlusconi commenta: "Non lo conoscevo, gli ho stretto la mano e seguo la sua storia. Non sapevo dell'endorsement a Borgonzoni, ma me ne compiaccio".

Berlusconi a Bologna: "Salvini teatrale, ma problema spaccio c'è"

Inevitabili poi le domande sul blitz di Salvini al Pilastro. "Salvini è un po' teatrale, ma resta il fatto che interi quartieri sono preda della droga" si limita a rispondere l'ex cavaliere che però, incalzato da Bolognatoday nel dettaglio della vicenda chiude: "Non ho seguito, non posso dare ulteriori commenti su una vicenda che ho seguito dall'esterno".

Berlusconi a Bologna: Assist per Sgarbi alla Cultura

La discussione con i cronisti volge poi alla competizione elettorale. "Abbiamo il possibile miglior assessore alla Cultura d'Italia, che è Vittorio Sgarbi" annuncia Berlusconi. Quanto a Bonaccini "è un uomo che discende dal vecchio Pci-Pds-Ds, che governa da 70 anni la regione". In merito all'oscuramento di Borgonzoni, lex premier taglia corto: "Si sono spartiti i compiti, ma comunque Borgonzoni è competente e preparata".