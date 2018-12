Aggressione in centro, confermato carcere per due degli aggressori

Rimangono in carcere i due giovani arrestati in seguito alla violenta aggressione avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì, in centro. Il pestaggio di gruppo, che ha avuto seguito dopo una lite tra un gruppo di ragazzi e un netturbino e un tassista, ha lasciato questi ultimi feriti in modo serio. A riportarlo è l'agenzia Ansa.

Per quei fatti ora sono in carcere, l'arresto convalidato dalla Gip Rita Zaccariello, un 22enne cittadino italiano e un 30enne cittadino marocchino. Dovranno rispondere di lesioni personali pluriaggravate in concorso e danneggiamento.